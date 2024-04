Attaf reçoit l’envoyé spécial de Poutine

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu samedi au siège du ministère le Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Russie et l'Envoyé spécial du président russe chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique, Mikhail Bogdanov, lit-on dans un communiqué du ministère.

La visite de Bogdanov en Algérie s'inscrit dans le cadre des pourparlers politiques réguliers entre les deux pays.

Les entretiens qui ont eu lieu aujourd'hui ont été une occasion pour faire le point sur les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie, et sur les moyens de les renforcer et de les élargir davantage conformément aux aspirations des deux pays amis.

Les deux parties ont, également, échangé des points de vue et des visions sur des questions internationales et régionales d'intérêt mutuel, en particulier les derniers développements dans la région du Sahel, ainsi que les graves développements enregistrés dans la question palestinienne.