عطاف يتحادث مع نظيره الرواندي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مكالمة هاتفية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية رواندا، فانسنت بيروتا.

وحسب بيان وزارة الخارجية، شكلت هذه المكالمة فرصة لمواصلة المشاورات السياسية التي تمت مؤخراً بين الوزيرين بالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث ثمن الوزير بيروتا مُشاركة الجزائر في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر الإبادة الجماعية التي تعرضت لها بلاده سنة 1994.

ووفق ذات المصدر، نوه الوزير بيروتا برسالة التضامن التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره الرواندي، بول كاغامي بهذه المناسبة.

كما تطرق الطرفان إلى الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.