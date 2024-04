19décès et 1013 blessés durant les trois jours de l'Aïd

Dix-neuf (19) personnes sont décédées et 1013 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du pays, durant les trois jours de l'Aïd el Fitr, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

Selon la Protection civile, les accidents de la route ont causé 10 décès et 348 blessés le 1er jour de l’Aïd el Fitr, 6 décès et 425 blessés le 2eme jour et 3 décès et 425 blessés le 3 éme jour de l'aïd, soulignant que le bilan final des accidents de la route durant le mois sacré est établi à 167 décès et 6180 blessés.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus à travers plusieurs wilayas pour prodiguer des soins de première urgence à 6 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des dispositifs de chauffage et chauffes eau à l’intérieur de leurs habitations.

Dans le même contexte, le monoxyde de carbone a causé la mort de deux (2) personnes intoxiquées par ce gaz dangereux, au niveau des wilayas d’Oum El Bouaghi et Ain Témouchent.

La Protection civile a procédé également à des interventions dans cinq (5) wilayas suite aux dernières intempéries: Bouira, Tizi Ouzou, Ouargla, El Oued et El-Meghair.

A El-Mghaier, 21 personnes à bord d’un véhicule "Toyota Hilux" coincés par la boue au village Ain Cheikh commune de Sidi Khelil, ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers l’hôpital local.

Par ailleurs, les services de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations de pompage des eaux pluviales au centre ville de la commune de Ouargla, à la cité Béni Thour et à l’avenue Palestine.

A El Oued, plusieurs opérations épuisements des eaux pluviales ont été aussi effectuées, à la cité 17 octobre et la cité Essahn El Aouel, commune d’El Oued et au niveau de la cité 05 juillet commune Bayadha.

Le communiqué de la Protection civile a souligné que le trafic routier reste "difficile" à la circulation au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou commune de Iboudraren sur la RN N33 en allant vers Tikijda, et la RN N30 en allant vers la commune de M’chedallah (wilaya de Bouira) et aussi la RN N33 difficile à la circulation au niveau de la commune d’El Asnam wilaya de Bouira suite au cumul de la neige.