Attaf s’entretient avec son homologue Rwandais

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Rwanda, Vincent Biruta.

Cet appel a été l'occasion de poursuivre les consultations politiques qui ont eu lieu récemment entre les deux ministres dans la capitale rwandaise Kigali, où le ministre birotta a apprécié la participation de l'Algérie à la cérémonie de commémoration du trentième anniversaire des massacres génocidaires subis par son pays en 1994, lit-on dans le communiqué du Ministère des Affaires étrangères,.

A cette occasion, le ministre Biruta a pris acte du message de solidarité adressé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à son homologue rwandais, Paul Kagame, précise la même source.

Les deux parties ont, également, évoqué les prochaines échéances aux niveaux bilatéral et multilatéral, conclut le communiqué.