13 جريحا في حادثي مرور منفصلين

تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا25د ، من اجل حادث تصادم بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 05 وادي قصير بلدية ودائرة المنصورة.

وحسب ذاتاد المصالح خلف الحادث اصابة 07 اشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 04 سنوات و 60 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى منصورة .

كما تدخلت اسعافات الحماية مساء السبت من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المســـمى الكريمة ببلدية ودائرة الشريعة، الحادث يتمثل في انحراف سيارة، خلف الحادث 06 جرحى تتراوح اعمارهم مابين 03 سنوات و 50 سنة ، تم اسعافهم وتحويلهم من طرف مصالحنا الى مصلحة الاستعجالات الطبـية بمستشفى الشريعة.