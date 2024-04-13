توصيات جديدة لوزير التربية بخصوص الامتحانات

اِلتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد السبت بمقر الوزارة بالمرادية، إطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، فقد "حثّ الوزير الجميع على مواصلة التحلّي بنفس العزم والحزم والإصرار، لاستكمال ما تبقى من الأعمال المرتبطة بالثلاثي الثالث من هذه السنة الدراسية، والتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية وباقي العمليات التي تستوجب الكثير من اليقظة والصرامة."

وذكّر الوزير "بالملفّات التي ستطلقها وزارة التربية الوطنية، وما ستضفيه على المشهد التربوي من تطويرٍ في الأداء وتحسين في الخدمة العمومية من أجل تجويد الفعل التربوي، ممّا يستلزم تظافر الجهود ورص الصفوف والاستزادة في العمل لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة".