ملف منحة البطالة.. الرئاسة تنفي المعلومات المتداولة

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول المعلومات المتداولة بخصوص "مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة".

وجاء في بيان الرئاسة "إن المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول"مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة" لا أساس لها من الصحة.

إن هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى، تستند إلى أخبار مزيفة، تهدف إلى التلاعب والتضليل.

وعليه فإن رئاسة الجمهورية تطمئن بأن هذا القرار المهم، الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع، وخاصة شبابنا، هو إنجاز لا رجعة فيه، وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة، التي تُتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء.