إجراء امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار في هذا التاريخ

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن تاريخ اجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024، بمن فيم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وأوضح بيان الوزارة، أن تاريخ هذا الاختبار سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 8ماي إلى غاية يوم الإثنين 20ماي 2024، وعليه دعت الوزارة جميع المترشحين الأحرار سحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 16أفريل إلى الثلاثاء غاية 7ماي 2024.