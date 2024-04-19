غليزان: شرطة مازونة تتلف 11 طنا من مادة الزيتون

تمكنت عناصر فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة مازونة خلال خرجة ميدانية مشتركة رفقة مختلف الشركاء بمازونة من مصادرة وإتلاف أكثر من 11 طنا من مادة الزيتون كانت موجهة للبيع غير الصالحة تشكل خطر على صحة المستهلك.

حيث جاءت العملية على إثر ورود معلومات مفادها قيام أحد أصحاب المحلات التجارية الخاصة بتصبير وتحويل الخضر والفواكه على مستوى مدينة مازونة بعملية تصبير الزيتون بطريقة تنعدم فيها تماما شروط النظافة، وسلامة المواد الغذائية، ويقوم بتسويق منتوجه لمختلف المحلات التجارية، مما يشكل خطرا على صحة المستهلك.

وعلى إثر ذلك قامت ذات المصالح ببرمجة خرجة ميدانية فجائية للمحل السالف ذكره رفقة كل من ممثلي البلدية، وحفظ الصحة العمومية، والمفتشية الإقليمية للتجارة، وكذا الحماية المدنية، والطبيب البيطري حيث تم تسجيل الانعدام الكلي لشروط النظافة على مستوى الورشة، ومع إتلاف أكثر من 11 طنا من مادة الزيوت كانت معبأة في براميل غير غذائية، وغير نظيفة، مع انتشار الديدان، والحشرات على سطح الزيوت المعبأة في البراميل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف.