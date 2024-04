L’entité sioniste convoque les ambassadeurs de ces pays

Le ministère des Affaires Etrangères de l’Etat hébreux a convoqué les ambassadeurs de la France, du Japon, de la Corée du Sud, de Malte, de la République Slovaque et de l’Equateur.

Le ministère des Affaires étrangères de l’entité sioniste a annoncé, ce samedi, la convocation dimanche des ambassadeurs des pays du Conseil de sécurité ayant voté en faveur de l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations unies.

"Les ambassadeurs de France, du Japon, de la Corée du Sud, de Malte, de la République slovaque et de l'Equateur seront convoqués demain" et "une vive protestation leur sera exprimée", a indiqué le porte-parole du ministère sur son compte X.