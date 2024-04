Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, ce dimanche, au gouvernement d'approfondir l'examen et la loi fondamentale des corps médicaux et paramédicaux.

Lors de la réunion du Conseil des ministres, le Président Tebboune a appelé à prendre en considération le statut et le rôle de cette catégorie dans la préservation de la sécurité sanitaire nationale.