القضاء على إرهابي وتوقيف عناصر دعم (صور)

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 أفريل 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي قضت على الإرهابي "ب. سمير" المدعو "أبو ضحى" وبحوزته مسدس (01) رشـاش من نوع كـلاشنيـكـوف وكميـة مـن الذخيـرة وأغـراض أخـرى، فيمـا سـلـم الإرهـابي "غ. عبد الرحمان" المدعو "يوسف زكريا" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته بندقية (01) رشاشة FMPK ومسدس (01) آلي وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة،

في حين تم كشف وتدمير كميات من المتفجرات وأجهزة التفجير. في نفس السياق، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على ثلاثة (03) قطاع طرق خطيرين كانوا يروعون المواطنين ببرج باجي مختار وبحوزتهم مسدس (01) آلي.

كما أوقفت مفارز أخرى (11) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (53) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (229) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (135) غرام من مادة الكوكايين و(986816) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (317) شخصا وضبطت (33) مركبة و(132) مولدا كهربائيا و(99) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (35) شخصا آخر وضبط (23) بندقية صيد و(04) مسدسات آلية و(46791) لترا من الوقود و(100) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(63) قنطارا من مادة التبغ و(69068) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (08) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (272) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.