الجزائر تحتضن الطبعة العاشرة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة

تحتضن الجزائر يومي 4 و5 ماي المقبل الطبعة العاشرة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة تحت شعار "الطريق إلى السوق الإفريقية" وذلك بالمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، حسب ما أفاد به بيان للمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير.

وسيعرف الملتقى المنظم بالتعاون مع هيئات إفريقية وعربية، ودولية بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، مشاركة أكثر من 250 مستثمر ورجال أعمال من 39 دولة، وحضور نحو 800 مشارك لهم علاقات مباشرة بمجالات الاقتصاد وتخصصات الإنتاج والاستثمار.

وسيتم خلال الملتقى، تنظيم لقاءات ثنائية (B2B)، لتعزيز الشراكة والتعاون بين جميع الفاعلين والمهتمين بولوج الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمنشآت ومصانع ومؤسسات في الجزائر، للتعرف عن كثب على المؤهلات وسلاسل الإنتاج وفرص إقامة الشراكات وتبادل الخبرات.

وفي السياق ذكر البيان ذاته، أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تمكنت في الطبعات السابقة من إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أجنبية في قطاعي الصناعة والتجارة، موضحا أن الملتقى يعد حدثا اقتصاديا بارزا لتعزيز وبناء شبكة علاقات قوية على الصعيد الإقليمي والدولي عبر ممثلين للعديد من الدول. هذا ويعد اللقاء، فرصة لربط علاقات تجارية بين المستثمرين والمصدرين الجزائريين ونظرائهم من دول إفريقية، والتعريف بقانون الاستثمار الجديد، وكذا فرصة لتعزيز وتثمين الإمكانيات الإنتاجية المحققة في عدة قطاعات وربط جسور التواصل لتبادل تجاري وصناعي وفق مبدأ رابح-رابح.