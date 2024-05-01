الجوية الجزائرية تفتح باب الحجز عبر الإنترنت لعرض "أسرة"

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح باب الحجز لعرض "أسرة " عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني، وأشار بيان المؤسسة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي تلبية للطلب المتنامي من قبل زبائنها ونجاح هذا العرض الخاص. وتهدف هذه الخطوة، حسب الجوية الجزائرية، لتسهيل الاستفادة من هذا العرض الخاص للأسر الجزائرية توازيا مع سياسة الحكومة في تعميم المُعاملات الرقمية والتواصل الإلكتروني، كما تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين تجربة المستخدم لصالح الزبائن، وتيسير عملية الحجز والاستفادة من العروض الجديدة.

كما تعتبر هذه الخطوة فرصة مهمة لصالح أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج للاستفادة من هذا العرض، من خلال القيام بمعاملات الحجز عن بعد عبر الإنترنت.