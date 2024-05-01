لاعب شاب من قسنطينة يشعل أزمة في بيت "السياربي"

شهد الطابق الخامس من مبنى إدارة شباب بلوزداد بسعيد حمدين حادثة مؤسفة وخطيرة عندما دخل رئيس مجلس الإدارة مهدي رابحي والمدير الفني للفئات الشبانية، زكريا جبور في شجار عنيف أمام أعين بقية المسيرين والعاملين في الإدارة ليقرر جبور تقديم استقالته من منصبه ورفعها إلى الرئيس المدير العام للشركة المالكة "مادار" عمارة شرف الدين.

وتميزت علاقة رابحي بجبور بالفتور والتوتر حيث لم يتردد كل طرف في انتقاد عمل الآخر وكان جبور قد لوح في أكثر من مرة بتقديم استقالته بسبب ما اعتبرها عراقيل وضعها رابحي في طريق تجسيد مشروعه لكن شرف الدين عمارة كان يتدخل في كل مرة لاحتواء هذا الخلاف الذي لم يهدأ لغاية يوم أول أمس عندما صعد جبور من مكتبه بالطابق الرابع في بناية سعيد حمدين إلى مكتب رابحي في الطابق الأعلى يطلب منه التوقيع على عقد يخص لاعب شاب من قسنطينة ينتمي لفريق تحت 17 سنة، وهنا رد رابحي يطلب من جبور الحصول أول تقرير من مدرب هذه الفئة للمصادقة على طلبه وهو ما اعتبره جبور استفزازا له لينطلق الرجلان في اخراج "مكنوناتهما" الداخلية تجاه بعضهما لتشتعل الأمور ويتحول مكتب الرئيس إلى حلبة ملاكمة رغم تدخل أعضاء الإدارة الحاضرين هناك ليغادر جبور المكان ويحرر استقالته على الفور ويرفعها للمسؤول الأول شرف الدين عمارة الذي قرر استدعاء الثنائي في الساعات القادمة للبث في القضية.