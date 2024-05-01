هكذا سيتم انشاء المؤسسات المصغرة

اتفق وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، على ضرورة تكثيف التعاون في عدد من المواضيع، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء الشركات عن طريق تقليص مدة الإنشاء وتكاليفها.

خلال اجتماع بمقر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الذي خصص للتباحث حول إجراءات تسهيل إنشاء الشركات، اتفق الوزيرين أيضا على وضع ورقة طريق مشتركة لرقمنة 100 بالمائة عملية إنشاء الشركات، وتحديد هدف الوصول إلى مرحلة إنشاء الشركات دون التنقل أو إيداع وثائق وفي فترة وجيزة،

وهذا ما يتطلب مجهودات تقنية وتنظيمية للوصول لتحقيقه، فضلاً عن استخدام التبادل البيني للمعلومات ما بين القطاعات الفاعلة.

ومن أجل هذا الغرض، تم تنصيب لجنة تقنية تضم إطارات من الوزارتين وكذا المركز الوطني للسجل التجاري والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، من أجل العمل على الوصول إلى الأهداف المسطرة خلال الاجتماع.سعيد بشار