الطبوبي.. يجب حماية تونس من أنصار التطبيع والخيانة

هاجم الاتحاد العام التونسي للشغل الدول التي انخرطت في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالب بسن قانون لتجريم التطبيع في تونس، يحمي من أي اختراقات للكيان المحتل .

وقال الطبوبي خلال تجمع عمالي لافتتاح دار الشعب مقر الاتحاد التاريخي بعد إعادة ترميمه، أن " الواجب القومي يقتضي منا اليوم مضاعفة الجهد لنصرة أخوتنا في فلسطين بالتظاهر والاحتجاج ونشر ثقافة المقاطعة والمقاومة ومواصلة الضغط لسن قانون يجرم التطبيع في بلادنا دعما للمقاومة وتعزيزا لعزلة الكيان الصهيوني الغاصب وتحصينا لبلادنا من التسرب الصهيوني .

وخيانة المطبعين المعلنين والمتسترين". وأكد الطبوبي أن "حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيونية بدعم مباشر أمريكي وأوروبي وحتى عربي، فعيد بدماء آلاف أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها ومدنييها ومعمدا بجراح عشرات الآلاف من الذين أمطرتهم آلة الحرب الصهيونية بالقنابل ودمرت بيوتهم الدبابات والجرافات وحطمت مستشفياتهم ومدارسهم ومرافقهم وبناهم التحتية وجوعتهم بحصار جائر تورطت فيه دول الجوار علنا أو عجزا"

وأشار الأمين العام لاتحاد الشغل أن "هذه الحرب لم يشهد العالم بشاعة مثلها، انخرطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية والعربية مباشرة بتقديم الدعم العسكري والمالي والتجاري ، واللوجستي للكيان الصهيوني من أجل إبادة شعب بأكمله" واعتبر الطبوبي أن "هذه الحرب عرت زيف الشعارات الغربية وكشفت سياسة المكيالين الاستعمارية وفضحت هرولة الأنظمة العربية المطبعة وتذيلها المطلق للسياسة الاستعمارية الأمريكية وتبعيتها لنفوذ اللوبي الصهيو- أمريكي،

و أظهرت بلا تضليل وقوف أحرار العالم من نخب طلابية ومجتمعية وسياسية مع الشعب الفلسطيني ونصرتهم للحقوق الأبدية لفلسطين التاريخ والحضارة والدولة والشعب"