انطلاق الورشة الوطنية لفن الخط العربي

أعطيت، اليوم، بدار الثقافة حسن الحسني في ولاية المدية، إشارة انطلاق فعاليات الورشة الوطنية التاسعة عشر لفن الخط العربي طبعة الخطاط المرحوم محمد نظيف بك تحت شعار من أرض الشهداء إلى أرض الإسراء.

وسجلت الطبعة الـ19 مشاركة 41 خطاط وطني يمثلون 21 ولاية يشرف على تٱطيرهم أساتذة ومختصون من الجزائر ومن دولة تركيا.

وقد اشتمل برنامج الفعاليات في يومه الأول على إقامة معرض الخاص باللوحات الخطية الذي اشتمل على أزيد من 80 لوحة فنية في مختلف أنواع الخط العربي من طرف المشاركين والضيوف والمدعوين المقام بقاعة العرض بدار الثقافة حسن الحسني وعرض شريط مصور بعنوان رحلة الخط العربي، وتكريم ضيوف الورشة الخطاط التركي فرهارد ٱوزلو والزخرفة التركية زينب قورلو والدكتورة الجزائرية زهية بن عبد الله.

أما البرنامج العام المسطر لهذه التظاهرة الثقافية والفنية الوطنية الممتدة إلى 03 ماي حسب سليمة قاوية مديرة الثقافة والفنون فيتضمن عديد الأنشطة والفعاليات الفنية والأكاديمية والسياحية على غرار تنظيم معرض للوحات الخطية للمشاركين يشتمل على أزيد من 80 لوحة خطية يستمر على امتداد عمر التظاهرة، وتنظيم مسابقة على المباشر بين المشاركين في ثمانية أنواع من رسم الخط العربي، إلى جانب تنظيم ورشات تطبيقية يؤطرها أساتذة دوليين من دولة تركيا الشقيقة، وتقديم محاضرات ينشطها دكاترة ومختصون، إلى جانب إقامة خرجة سياحية لمنطقة الضاية ببلدية تمزقيدة على شرف المشاركين وضيوف الجزائر للتعريف بالمكونات الطبيعية والسياحية لولاية المدية.