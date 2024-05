Accord sur la création des petites entreprises

Le ministre du Commerce Tayeb Zitouni et Yassine Walid et le ministre de l’Économie de la Connaissance, des Startups et des Petites Entreprises, Yassine Mahdi Walid, se sont mis d’accord pour renforcer la coopération entre leurs deux départements afin de faciliter les procédures administratives permettant la création d’entreprises, en particulier, par la réduction du temps et du coût de leur création.

Les deux ministres se sont aussi mis d’accord à mettre en place une feuille de route commune pour la numérisation à 100% des opérations de création des entreprises.

Dans cette optique, un comité technique spécialisé composé des cadres des deux ministères, du centre national du registre du commerce, de l’agence nationale de l’autoentrepreneur a été mis en place, en vue de parvenir à atteindre les objectifs tracés.