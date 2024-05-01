هل تستقبل أوغندا "الخضر" بملعب نيلسون مانديلا؟

تم إعادة افتتاح ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الأوغندية كامبالا بعد إغلاقه لسنوات بسبب عملية إعادة التهيئة.

وأقيمت، اليوم الأربعاء، مقابلة تجريبية في إطار الدوري الأوغندي الممتاز جمعت بين نادي بول بيدكو ونظيره فايبرز وجذبت جمهورا غفيرا.

ورغم ذلك كشفت وسائل إعلام محلية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يمنح الضوء الأخضر بعد لاستضافة المباريات الدولية على الملعب.

للتذكير، يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، الشهر المقبل، نظيره الأوغندي خارج الميدان في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث مازال الغموض يكتنف مكان إجراء المواجهة.

وخلال السنوات الماضية اضطر المنتخب الأوغندي إلى استقبال مقابلاته الدولية خارج البلاد، حيث استقبل "الخضر" بملعب جابوما في الكاميرون خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وفاز زملاء عمورة بهدفين مقابل هدف.

ووفق السلطات المحلية فإن هذا الملعب سيكون ضمن الملاعب التي ستحتضن كأس أمم إفريقيا 2027، حيث كانت "الكاف" قد منحت شرف تنظيم تلك النسخة لثلاث دول هي كينيا، تنزانيا وأوغندا.