الشلف: امرأة على رأس عصابة لترويج المهلوسات

أحبطت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الشلف عملية ترويج كمية هامة من المؤثرات العقلية وتحجز ما يقارب 1200 قرص مهلوس، إلى جانب توقيف 4 أشخاص في العملية، وهم امرأة تبلغ 44 سنة، وقاصر يبلغ 16 سنة، واثنان آخران يبلغان 18 و21 سنة ينحدرون من الشلف، وكانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية، يمتد نشاطها الإجرامي عبر أحياء وبلديات ولاية الشلف.

وجاءت عملية حجز الكمية المذكورة والإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية تباعا على إثر توقيف أحد أفرادها، عقب الاستغلال الميداني الفعال لمعلومات عن نشاطه الإجرامي على مستوى حي لالة عودة، أين تمكن عناصر الفرقة بعد عمليات ترصد ومتابعة محكمة من توقيفه متلبسا بحيازة كبسولات من دواء بريغابالين معدة للترويج. وبتعميق التحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تحديد هوية ممونيه الرئيسيين، وهم امرأة وأبناءها جرى توقيفهم بعد تفتيش مسكنهم القانونية التي أسفرت عن حجز 1192 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة.

وقد أنجز ضد عناصر الشبكة الإجرامية المشتبه بهم، ملف جزائي عن قضية الحيازة لغرض البيع والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، وأحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف للمتابعة القضائية.