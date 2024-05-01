المدية : لمة اندلسية تطرب الجمهور بدار الثقافة

غصت اليوم قاعة العروض بدار الثقافة حسن الحسني من عشاق الطرب الأندلسي الاصيل ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الخاص بشهر التراث الثقافي .

الحفل الفني المنظم من طرف جمعية أكاديمية الفنون والثقافة بالتنسيق مع مديرية الثقافة في طبعته الاول الذي وسم بعنوان لمة الأندلس ،عرف مشاركة عديد الفرق الفنية الموسيقية المحلية والوطنية في الطبع الاندلسي على غرار كل من فرقة عريق الأندلس المدية ،فرقة الجنادية بوفاريك ،فرقة الراشيدية شرشال،فرقة المطربية البليدة ، جمعية الوصال الاخضرية البويرة، الجمعية الثقافية الفن والأدب البليدة ، اليوسفية مليانة الودادية البليدة وجمعية الاشبيلية .

وكانتةضيفة شرف هذه الطبعة الأولى من عمر هذه الفعالية الفنانة نادية ولد موسى بمشاركة الفنانة نوال فخار .

الحفل الفني الذي تداولته على تنسيطه الفرق الفنية كان حسب الجمهور الحاضر في مستوى عراقة الفن الاندلسي الاصيل الذي يعد أحد أهم الروافد الفنية المشكلة للهوية الثقافية الوطنية حيث تمتع الجمهور التواق و العاشق لهذا الطبع الفني العريق بوصلات غنائية موسيقية ابدعت في نسجها وادائها مختلف الفرق الفنية المحلية والوطنية التي تعاقبت على ركح دار الثقافة حسن الحسني وهامت بالجموع بين مختلف النوبات مضفية أجواء ممتعة تجسد قيمة هذا الموروث الفني المتواصل والمتجذر في هويتنا الفنية الثقافية .

كما كان للجمهور نصيب وافر من روعة الأداء وشجن الالحان خلال الفقرة الخاصة بضيفتي الدورة الفنانة نادية ولد موسى والفنانة نوال فخار اللتان ٱبدعتا في أداء الوصلات الموسيقية الفردية و ابانتا عن احترافية عالية وملكة في الأداء والتمكن لاقت استحسان وتجاوب الحضور الغفير خلال هذا الحفل الفني المتميز والذي ثمن بدوره جهود مديرية الثقافة والفنون من خلال ما تقدمه من فعاليات هادفة متنوعة وٱصيلة خلال كل محطات شهر التراث الثقافي.