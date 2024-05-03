أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع احتمال استمرار أوبك+ في تخفيضات الإنتاج. ويتجه الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) نحو أكبر خسائر أسبوعية في 3 أشهر بفعل عدم اليقين بشأن الطلب وانحسار التوترات في الشرق الأوسط؛ ما يقلّص مخاطر الإمدادات.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تعاملات متقلبة، في نهاية تعاملات أمس الخميس، مع صعود خام برنت وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، بعد خسائر ممتدة على مدار الجلسات الـ 3 الماضية. وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان، بنسبة 0.24%، لتصل إلى 83.87 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم جوان، بنسبة 0.25%، لتصل إلى 79.15 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع، يوم الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، ما قد يحد من النمو الاقتصادي هذا العام ويحد من زيادة الطلب على النفط.