تربية.. 25 امتحان مهني للترقية في أسلاك الإدارة

قررت وزارة التربية، تنظيم 25 امتحانا مهنيا للترقية في أربعة أسلاك بالقطاع، شهر جويلية المقبل، ويتعلق الأمر برتب المناصب العليا، و التفتيش، وموظفي إدارة مؤسسات التعليم، ومساعد مدير مدرسة ابتدائية، إضافة، إلى الرتب الآيلة للزوال.

وأمرت مصالحها الولائية بضبط جداول المناصب المالية الشاغرة، تحسبا لتوزيعها على الناجحين، علما أن الامتحان سيشمل مختلف أنماط الترقية، حيث تم ضبط الترتيبات الخاصة بإجرائها، وفق شروط محددة، قصد توفير التأطير الإداري، والبيداغوجي، "النوعي"، تحسبا للدخول المدرسي 2024 – 2025.