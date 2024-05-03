آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

تربية.. 25 امتحان مهني للترقية في أسلاك الإدارة

3 ماي 2024 ()

38serv

+ -

قررت وزارة التربية، تنظيم 25 امتحانا مهنيا للترقية في أربعة أسلاك بالقطاع، شهر جويلية المقبل، ويتعلق الأمر برتب المناصب العليا، و التفتيش، وموظفي إدارة مؤسسات التعليم، ومساعد مدير مدرسة ابتدائية، إضافة، إلى الرتب الآيلة للزوال.

وأمرت مصالحها الولائية  بضبط جداول المناصب المالية الشاغرة، تحسبا لتوزيعها على الناجحين، علما أن الامتحان سيشمل مختلف أنماط الترقية، حيث تم ضبط الترتيبات الخاصة بإجرائها، وفق شروط محددة، قصد توفير التأطير الإداري، والبيداغوجي، "النوعي"، تحسبا للدخول المدرسي 2024 – 2025.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    تقارب جزائري صيني لاستكشاف هذه المادة بالجنوب

    11822 قراءة
  • 3

    بعد الاتفاق مع ناديه.. بن زيمة في ريال مدريد

    11409 قراءة
  • 4

    المخزن يعري نفسه بنفسه

    7239 قراءة
  • 5

    جديد قضية "مقتل رجل أعمال " بالوادي

    7053 قراءة