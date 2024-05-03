العرباوي يتوجه إلى غامبيا

توجه، اليوم الجمعة، الوزير الأول نذير العرباوي إلى غامبيا للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد يومي 04 و05 ماي بالعاصمة الغامبية بانجول.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى غامبيا للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد يومي 04 و05 ماي بالعاصمة الغامبية بانجول.

وحسب البيان ذاته، فإن المؤتمر سيبحث قضايا العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية إضافة إلى القضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين الحضارات.