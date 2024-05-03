وزير الاتصال يدعو الصحفيين إلى توحيد الصف

دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم، الصحافة الوطنية ورجال ونساء الإعلام إلى ضرورة تنظيم أنفسهم وتوحيد صفوفهم، باعتبارها خطوة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

تصريح لعقاب جاء خلال تدشين مقر المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على مستوى دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، حيث كان وزير القطاع مرفوقا بوفد هام على غرار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

وأكد وزير الاتصال بالمناسبة على دور هذه المنظمة في تنظيم العمل الصحفي والمشاركة في سلطة الضبط لاسيما وأنها تضم جميع أطياف الصحافة الوطنية، المكتوبة، السمعية البصرية وكذا الإلكترونية، بينما لم يجد المسؤول الأول على القطاع بدا من مباركة هذه الخطوة.

من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، سليمان عبدوس، إنّ هذه الهيئة تفتح أبوابها لجميع رجال ونساء الأسرة الإعلامية في الجزائر، مشددا على أنّها خطوة في طريق توحيد الرؤى والصفوف خدمة للقطاع ومنتسبيه ودفاعا على المصالح الوطنية أمام هجمات عدائية على حد سواء.