القضاء على إرهابي وتوقيف داعمين للإرهاب

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي وتوقيف عنصري دعم للإرهاب

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه بفضل استغلال المعلومات، تمكنت يوم الخميس، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على الإرهابي المسمى "د.عمر" وإلقاء القبض على عنصري دعم للإرهابيين، بمنطقة تن زواتين على مستوى القطاع العملياتي لبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، أين تم استرجاع مسدس آلي (01) وثلاثة (03) مخازن ذخيرة وأغراض أخرى.

وأضاف البيان، أن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.