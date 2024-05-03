جزائري يهدي زوجته نجمة في السماء ويشعل مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو لعريس جزائري يقدم لزوجته نجمة في سماء باريس كهدية مميزة ليوم زفافهما، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستغرب ومتهكم من نوع الهدية.

أظهر فيديو مصور داخل قاعة حفلات في الجزائر، لحظة إعلان عريس جزائري أمام المدعوين عن الهدية التي اختار أن يمنحها لعروسته، وبهذه المناسبة قال " تمكنت من اقتناء منزل وسيارة لزوجتي والحمد لله، وبعدما فكرت مليا في هدية مميزة تليق بمقام العروس، قررت شراء نجمة من نجوم السماء وتقييدها باسمها".

وقد راسل الزوج وكالة الفضاء الدولية "ناسا" وطلب منها شراء نجمة وإطلاق عليها اسم زوجته "إيمان" على نجمة حقيقية لأنه أراد أن يقدم لها هدية "غير تقليدية ومميزة جدا" في يوم زفافهما.

وفي مقطع فيديو أخر، عبرت الفنانة منال حدلي التي كانت رفقة العروس خلال الحفل، عن إعجابها الشديد بالهدية، وانهالت بالأسئلة على العروس عن سر حب زوجها لها والسبب الذي جعله يقدم لها هدية مماثلة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع دولية، بسرعة البرق على جميع فضاءات التواصل الاجتماعي، بين مستغرب من نوع الهدية المقدمة، وبين الذين اتخذوا هذه القصة كنوع من المزاح خاصة النساء اللواتي تحسرن على شركائهن.

ودون أحد رواد التواصل الاجتماعي عبر حسابه بموقع فايسبوك منشورا ممازحا: " عاجل: وكالة NASA تفتح شبابيك على مستوى البلديات الجزائرية للمصادقة على صفقات تسمية النجوم."

وعلقت سيدة أخرى على نفس المنشور " نحن لا نزال نقيم الأرض ونقعدها على أمور الحياة البسيطة، والناس وصلت لمرحلة شراء النجوم في السماء..... اتركوا لنا الهلال فقط من فضلكم على الأقل نصوم ونفطر به " .

ونشرت أخرى على ذات الفضاء "سأطلب من زوجي شراء كوكب زحل وكتابته باسمي".

وقال مدون آخر على موقع "اليوتيوب'' '' لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجبر بعقلي الضعيف الذي لا يتحمل هذا الأمر، على ما أظن النجوم ملك لله فكيف تشترى وتباع.. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على كل حال ربي يهنيكم لأن السعادة هي كل حلم بني آدم في الحياة والصحة والعافية".

ولم تتوقف البلبلة عند هذا الحد، فقد نشر مقربون من الزوجين في مقاطع مسجلة أنهما تعرضا للعديد من المشاكل بسبب الانتشار الكبير لهذا الفيديو، الذي لم يكن ينوي العروسان إخراجه للعلن حيث تفاجأ العريس بتلقيه العديد من المراسلات بهذا الشأن، الأمر الذي لم يعجبه وادخله في نزاع مع زوجته التي أصبحت تعاني من حالة نفسية سيئة.

يذكر، أنه توجد مواقع إلكترونية غير رسمية، طرحت إمكانية شراء نجوم في السماء، حيث تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، لكن يبقى الأمر رمزيا، ليس له أي سند قانوني.