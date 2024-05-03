شروط جديدة للمنح الدراسية بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2024/2025 أين شددت على ضرورة إتباع الإجراءات المطلوبة، وحذرت من الإخلال بشروط العملية على أن تودع الطلبات في الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 15 أوت 2024.

وحسب التعليمة الصادرة مؤخرا من أجل تنظيم العملية تحت عنوان : " عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2024-2025 التكوين الإقامي بالخارج"، فإن شروط تجديد المنح تخص تجديد المنح للطلبة الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.

وستنضم عملية تجديد المنحة برسم السنة الجامعية 2024-2025 من قبل المصالح المختصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج، وستتم عملية تجديد المنحة عن طريق منصة رقمية.

ونوه ذات المصدر إلى أن الطلبة غير ملزمين بالحضور لإجراء عملية التجديد، وتتم من خلال ثلاثة مراحل؛ الأولى تخص وثائق تجديد المنحة، و يتم إيداع جميع طلبات التجديد على المنصة الرقمية من قبل الطلبة، ويتكون ملف التجديد من كشف النقاط المتضمن تأشيرة المؤسسة الجامعية المستقبلة وبطاقة المتابعة البيداغوجية، كما يتم تحميل النموذج من الموقع الإلكتروني للوزارة و المنصة الرقمية مؤشر عليها من طرف المؤسسة الجامعية المستقبلة وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية.