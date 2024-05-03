خبر سار لخريجي المدارس الخاصة للشبه الطبي

أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية رخصة استثنائية لتوظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين الطبي بعد استيفاء عملية توظيف منتوج تكوين المعاهد العمومية من أجل تدعيم المؤسسات الصحية العمومية بالمستخدمين شبه الطبيين .

وأشارت البرقية رقم 293 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ردا على الإرسال رقم 445 المؤرخ في 09 أفريل 2024 ، إلى أن طلب وزارة الصحة رخصة استثنائية لتوظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي المعتمدة من طرفها ، لدفعتي سنتي 2022 و 2023 ، في إطار تدعيم المؤسسات الصحية العمومية بالمستخدمين شبه الطبيين ، بعد استيفاء عملية توظيف منتوج التكوين شبه الطبي التابع للمعاهد العمومية للتكوين شبه الطبي .

وأكدت الوظيفة العمومية إبداء موافقتها بصفة استثنائية على طلب وزارة الصحة مع دعوة مصالحها الخارجية إلى ضرورة التقيد بالتنظيم ساري المفعول في هذا المجال ، لا سيما محتوى محضر الاجتماع المنعقد لدى مصالحها بتاريخ 29 ديسمبر 2021 الذي يخص معايير التقييم والتنقيط للفصل بين ملفات المترشحين لعملية التوظيف على أساس الشهادة لفئة خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي ، تفاديا للوقوع في أية إشكالات قد تحول دون تجسيد مختلف عمليات التوظيف المشار إليها .