"جيبلي" توسع شبكتها عبر اتفاقية مع وكالة "عدل"

وقع المجمع العمومي للحليب ومشتقاته "جيبلي"، اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بهدف اقتناء محلات تجارية لفائدة فروعه، على مستوى الأحياء السكنية التابعة لـ "عدل"، بغية تسويق منتجاته واستيعاب الطلب المحسوس على مادة الحليب ومشتقاته عبر كامل التراب الوطني.

التوقيع على الاتفاقية تم بمقر وكالة "عدل" من قبل الرئيسة المديرة العامة للمجمع، سماح لحلوح، والمدير العام لوكالة "عدل"، فؤاد مقراني، بحضور المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، وكذا إطارات بالهيئتين، حسب توضيحات السيدة لحلوح.

وتهدف الاتفاقية لاقتناء محلات وفضاءات من طرف مجمع "جيبلي" لفائدة هياكله وفروعه الموزعة عبر التراب الوطني، خصوصا بالمناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، بهدف توفير وإتاحة منتجات فروع المجمع للساكنة، استيعاب الطلب المحسوس على مادة الحليب ومشتقاته عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى ترقية الوظيفة التسويقية لفروع المجمع.

ومن هذا المنطلق، تخصص فضاءات لتسويق منتجات فروع المجمع بالمناطق ذات الكثافة السكانية المحسوسة عن طريق حيازة عقارات ذات طابع تجاري تستجيب للغرض المنشود وهذا لخلق بيئة نشاطية متكاملة تستجيب للأهداف التشغيلية لمجمع "جيبلي" ذات الأبعاد الاستراتيجية، لاسيما على الصعيدين التمويني والتسويقي.

وفي هذا الإطار، تنص الاتفاقية على انشاء لجنة انتقاء على مستوى المديرية العامة لمجمع "جيبلي"، تكلّف خصيصا بتعيين واختيار المحلات التجارية المؤهلة للحيازة، تحت إشراف الرؤساء المدراء العامون والمدراء العامون لفروع المجمع، وأوضحت أنّ تسديد مستحقات عملية اقتناء المحلات التجارية تتم وفق صيغة البيع بالتقسيط (بالتراضي)، لفترة زمنية لا تقل عن خمس (05) سنوات.

وفي هذا الصدد، أوضحت الرئيسة المديرة العامة لمجمع "جيبلي" أن هذا التعاون مع وكالة "عدل" سيسمح بمضاعفة نقاط بيع المجمع التي تبلغ حاليا حوالي 137 نقطة بيع عبر كامل التراب الوطني، مؤكدة أن الاتفاقية ستسمح أيضا بتوفير مادة الحليب ومشتقاته ذات الاستهلاك الواسع وكذا تنمية شعبة الحليب محليا، مبرزة أن منتجات المجمع تنتج من الحليب الطازج للمجمع محليا.