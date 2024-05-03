تدشين محطة البث عبر الساتل لتوطين القنوات الخاصة

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، خلال إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الجمعة، على التدشين الرسمي للمحطة الأرضية للبث عبر الساتل المخصصة لتوطين القنوات الخاصة بمركز المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ببوشاوي بالعاصمة، وذلك بعد أن تفقد مختلف المرافق الموجودة على مستواها، على غرار قاعات المراقبة والاستقبال والبث.

وكانت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري قد وقعت على عقود تربطها بالقنوات التلفزيونية الخاصة تبعا لقرارات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتوطين القنوات ذات المحتوى الجزائري وإخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة.

وتمنى وزير الاتصال "التطور والازدهار" لكل وسائل الإعلام، لا سيما السمعية البصرية منها.

وفي وقت سابق، أشرف وزير الاتصال على إطلاق تسمية قاعتي الندوات لملعب نيسلون مانديلا ببراقي و5 جويلية للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة)، باسم فقيدي الإعلام الرياضي، محمد صلاح (القناة الإذاعية الأولى) وعبد القادر حماني (التلفزيون الجزائري)، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 ماي من كل سنة.