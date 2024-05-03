أسطورة دورتموند يتخذ قراره

يغادر الدولي السابق ماركو رويس فريقه بوروسيا دورتموند خامس الدوري الألماني لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي بعد 12 عاما في صفوفه، حسب ما أعلن النادي الأصفر والأسود الجمعة.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بأن العقد لن يتم تمديده، على الرغم من أن ابن الـ34 عاما سيستمر في اللعب ولن يعتزل.

وقال رويس المولود في دورتموند في رسالة عبر فيديو "لقد خصصت حياتي لهذا النادي، اختبرت العديد من النجاحات والإخفاقات، لكن النجاحات كانت الغالبة كما اعتقد".

وتابع "توصلت أنا والنادي إلى قرار بعدم تمديد العقد. إني فخور للغاية، وأنا ممتن جدا للعب لهذا النادي لأعوام عديدة".

وفاز رويس الذي بدأ مسيرته في صفوف ناشئي النادي قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول بعد فترة قضاها في بوروسيا مونشنغلادباخ، بكأس ألمانيا مرتين مع دورتموند، لكنه لم يستطع الفوز بلقب الدوري قط.

وكانت الفرصة الأقرب للاعب المخضرم الموسم الماضي عندما كان دورتموند يتصدر الترتيب قبل المرحلة الأخيرة إلا أن تعادله على أرضه أمام ماينتس 2-2، مكّن بايرن ميونيخ من إحراز اللقب للعام الـ11 تواليًا.

وبعد أن حسم باير ليفركوزن فوزه باللقب هذا الموسم، فإنّ ذلك يعني بانّ رويس لن يتمكن من رفع الكأس مع ناديه الحالي، لكنه يأمل أن يكتب التاريخ ويفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتغلب دورتموند على باريس سان جرمان الفرنسي 1-0 الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية المرموقة قبل لقاء الإياب في العاصمة الفرنسية الثلاثاء المقبل، علما أنه يكفيه التعادل من أجل بلوغ النهائي.

وكان رويس جزءا من تشكيلة دورتموند التي خسرت نهائي دوري الأبطال عام 2013 أمام بايرن ميونيخ 1-2.

وقال رويس "نريد الذهاب إلى ويمبلي، نريد أن نجلب الكأس إلى دورتموند" في إشارة إلى المباراة النهائية المقررة في العاصمة الانجليزية.

وأضاف "لهذا السبب كان مهما أن نتخذ هذا القرار وأن يكون الموضوع منتهيا، وأن نركز جميعنا على هذا الهدف الكبير".

ويعد رويس، الفائز بجائزة لاعب العام في ألمانيا مرتين، من أفضل المواهب الهجومية في جيله، إلا أن الإصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم عام 2014 عندما توج منتخب بلاده بلقبها.

خاض 48 مباراة مع دي مانشافت وسجل 15 هدفا.

وذكرت تقارير إعلامية أن رويس رفض خلال مسيرته العديد من العروض من أندية كبرى من اجل البقاء في دورتموند.

وجاء في بيان أصدره النادي "إنّها نهاية حقبة غير عادية".

وأشاد المدير العام للنادي هانس يواكيم فاتسكه برويس واصفا إياه بـ"أحد أعظم لاعبي النادي" ومتمنيا له "كل التوفيق في مستقبله".

وأضاف "نأمل بشدة أن يعود إلى دورتموند بعد مسيرته الاحترافية، لأن هناك الكثير من المهام المثيرة التي تنتظره هنا في دورتموند".