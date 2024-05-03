الإطاحة بشبكات دولية لتدبير "الحرقة" بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران.

ووفق تصريح تصريح الرائد يحياوي منور، رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، فإن "هاته العملية جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور و كذا أماكن نشاطها".

وضاف المصدر أن العملية أسفرت عن توقيف 53 شخصا، من بينهم 21 أجنبيا، حجز 05 قوارب و06 محركات مختلفة القوة والأحجام، 07 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتر، مبالغ مالية تقدر بـ451 مليون سنتيم، 700 أورو و5000 ليرة لبنانية، بوصلتين، قارورة مسيلة للدموع، جوازات سفر وهواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حول جناية تكوين جمعية أشرار ضمن جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، يختم البيان.