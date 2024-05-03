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رياضة

عبدلي يبصم على هدف جميل

3 ماي 2024 ()

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يواصل الدولي الجزائري حيماد عبدلي تألقه مع نادي أنجي الفرنسي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وسجل عبدلي هدفا جميلا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء خلال المقابلة التي جمعت أنجي بنادي بو في إطار الجولة الـ36 من "الليغ 2".

وشارك عبدلي في 34 مقابلة منذ بداية الموسم، سجل فيها 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن اهتمام عدة أندية بصاحب الـ24 ستة منها نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي.

وتواجد عبدلي في تربص "الخضر" الأخير بقيادة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، غير أنه لم يشارك في مقابلتي بوليفيا وجنوب إفريقيا الوديتين على ملعب نيلسون مانديلا.

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