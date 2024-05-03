بلايلي.. هل هي فرصة العودة إلى "الخضر"؟

قبل حلول موعد نافذة "الفيفا" لشهر جوان المقبل التي تقترح على المنتخب الوطني مباراتين هامتين في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم أمام منتخبي غينيا وأوغندا، يواصل المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش "جولته" للأندية الجزائرية، في مهمة الوقوف شخصيا على عملها والتقرب أكثر من اللاعبين والمدربين على أن يتسنى له اختيار البعض منهم لتدعيم المنتخب.

وقد حل المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مساء أمس، بمدينة بسكرة لزيارة المرافق الرياضية التي تتوفر عليها المدينة والتعرف عليها والتعرف أيضا على الاتحاد المحلي.

وبالمناسبة، زار المدرب الوطني، ملعب 18 فيفري بالعالية وبقية المرافق التابعة له، كما كانت له زيارة لتدريبات اتحاد بسكرة ، خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمسية الخميس. تحضيرا للمواعيد المقبلة في منافسة البطولة الوطنية.

وكان لبيتكوفيتش حديث مطول مع الطاقم الفني بقيادة المدرب منير زغدود تعرف من خلاله عن تحضيرات الفريق، كما تحدث مع رئيس النادي عبد القادر تريعة ومع رفقاء القائد نصر الدين خوالد.

كما شهدت الحصة التدريبية، لأول أمس، حضور نجم المنتخب الوطني الأسبق عنتر يحي الذي جمعه حديثا مطولا مع زميله السابق منير زغدود، تطرق فيه الطرفان إلى الظروف التي يعيشها الاتحاد البسكري هذا الموسم، والأهداف المسطرة في نهايته.

وقد استحسنت إدارة اتحاد بسكرة الزيارة التي قام بها المدرب بيتكوفيتش والدولي الأسبق عنتر يحي، كونها شكلت عاملا محفزا لأشبال المدرب منير زغدود للمواصلة بأكثر عزيمة وتحدّ.

وبعد نادي إتحاد بسكرة، كانت للمدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الجمعة، زيارة لنادي مولودية الجزائر بالجزائر العاصمة، حيث حضر تدريبات العميد التي برمجها التقني الفرنسي ، أمير بوميل بمركز التحضيرات الجديد للعميد في زرالدة .

وتابع مدرب "الخضر"، الذي حظي باستقبال خاص من طرف مسؤولي المولودية، جانبا من تحضيرات رفقاء النجم يوسف بلايلي، حيث برمج المدرب الفرنسي بوميل مباراة تطبيقية للوقوف على مدى جاهزية عناصره، تحسبا للمباراة القادمة، التي سيتنقل فيها المتصدر إلى شرق البلاد لمواجهة اتحاد خنشلة، في "خرجة" صعبة لحساب الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة.

وحتى وإن كانت أولوية بيتكوفيتش ومساعديه العثور على مدافع محوري قوي يلعب بالقدم اليسرى بغرض تدعيم فلسفته في الإرتكاز على ثلاثة مدافعين في المحور، إلا أن حلول موعد زيارة نادي مولودية الجزائر بالتحديد، سمح للمدرب الوطني الجديد الإلتقاء مع نجم البطولة الجزائرية دون منازع، محمد يوسف بلايلي، الذي يقود فريقه للتتويج بثنائية، مثلما سبق له المساهمة في تتويج "الخضر" بكأس أمم إفريقيا 2019.

وأمام المطالب المتكررة من الجماهير بضرورة تمكين النجم يوسف بلايلي من العودة إلى المنتخب، قياسا بقدراته العالية، فإن زيارة بيتكوفيتش لتدريبات مولودية الجزائر سمح، على الأقل، بربط العلاقة بين المدرب واللاعب، وهو واقع يقدّم مؤشرات قوية على إمكانية تواجد اسم يوسف بلايلي في القائمة الجديدة خلال المعسكر التحضيري في نهاية شهر ماي.