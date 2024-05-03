أوبك+ : عضوين يقرران تخفيض إضافي للإنتاج

اتفق العراق وكازاخستان، العضوين في تحالف أوبك+، خفض إضافي لإنتاجهما في الفترة المتبقية من العام الجاري. قرار العراق و كازاخستان يأتي لتعويض تجاوز حصص إنتاجهما النفطي المقررة ضمن اتفاق التحالف، حسب ما أكده بيان لهذا التحالف اليوم الجمعة.

وأوضحت أوبك+ في بيانها عقب اجتماع عبر الإنترنت الجمعة لمناقشة الخطط، ان الربع الأول من العام 2024 شهد تجاوز العراق حصته بضخ 602 ألف برميل يوميا إجمالا، وتجاوزت كازاخستان حصتها بضخ 389 ألف برميل يوميا. وأكدت أوبك+ أن "الخطط المشتركة بين البلدين تظهر بالتفصيل أنه سيتم تعويض كامل للكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية هذا العام (عن طريق خفض كميات أكبر من الإنتاج)".

كما شددت المنظمة على أن أي فائض في الإنتاج اعتبارا من أبريل سيؤخذ في الاعتبار في خطط تعويض البلدين فيما تبقى من 2024.