L’Organisation Nationale des Journalistes Algériens condamne

L’Organisation Nationale des Journalistes Algériens a condamné la décision de l'entité sioniste de fermer le bureau d'Al Jazeera dans les territoires palestiniens occupés.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'organisation a affirmé que cet acte criminel contre la liberté de la presse s'ajoute au triste bilan de l'entité occupante en Palestine, qui a franchi toutes les lignes rouges avec des violations flagrantes contre les journalistes, en tuant délibérément 141 journalistes martyrs, en détruisant des dizaines de bureaux et sièges médiatiques, et en continuant à arrêter des journalistes dans le cadre des pratiques d'intimidation et de répression.

L’organisation a aussi souligné les efforts constants de l'entité occupante pour consolider une politique de censure, étouffer l'information et pratiquer les pires formes d’intox et de désinformation depuis le début de l'agression brutale contre Gaza, en plus de sa persistance à réprimer la presse libre afin de dissimuler les crimes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza.

Dans le même contexte, l'organisation a appelé toutes les instances et organisations internationales à punir cette entité occupante, à travailler pour l'isoler, à la dénoncer et à exposer ses tentacules médiatiques qui pratiquent une propagande flagrante dans ses pires formes pour occulter la vérité et dissimuler les atrocités qu'elle commet contre l'humanité, et à l'obliger à respecter la liberté d'expression et les droits des journalistes dans les territoires palestiniens occupés.

L'Organisation Nationale des Journalistes Algériens a, également, réaffirmé son soutien à toute initiative visant à encercler le régime d'apartheid sioniste qui a enfreint toutes les lois internationales et humanitaires.