غربال يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسندت "الكاف" إدارة مباراة القمة التي ستجرى في العاصمة التونسية لثلاثي تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال.

وسيساعد غربال الثنائي الجزائري مقران قوراري وأكرم زرهوني فيما سيكون الحكم الرابع من ليبيا وحكم "الفار" من موريتانيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي المصري ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، 18 ماي المقبل، في لقاء الذهاب على ملعب رادس، فيما سيجرى لقاء العودة لملعب القاهرة الدولي يوم 25 ماي.