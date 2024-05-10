صراع "البوديوم" يشتد

يتواصل الصراع على المراتب المؤهلة للمشاركة في المنافسة الإفريقية الموسم المقبل، حيث حقق اتحاد الجزائر ووفاق سطيف فوزين مهمين على حساب مولودية البيض واتحاد سوف على التوالي في افتتاح الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى.

وعاد أشبال المدرب كارلوس غاريدو إلى سكة الانتصارات بعد فترة تخللتها أحداث مواجهة نهضة بركان في نصف نهائي كأس "الكاف" وإقصاء من نصف نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد بضربات الترجيح، إضافة إلى تعثر ضد شبيبة القبائل 2-2 بملعب نيلسون مانديلا في مقابلة مؤجلة عن البطولة.

وتغلب زملاء بوخنشوش على مولودية البيض بهدفين مقابل هدف بملعب 5 جويلية، وشهدت المقابلة تألقا جديدا للمهاجم بلقاسمي الذي سجل ثنائية، حيث رفع أبناء "سوسطارة" رصيدهم إلى النقطة 39 في المركز الخامس مع 3 مقابلات متأخرة.

في مقابلة أخرى، لم يجد وفاق سطيف أي عناء في تجاوز متذيل الترتيب اتحاد سوف على ملعب 8 ماي 1945 في عاصمة الهضاب، حيث حافظ "النسر الأسود" على المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وتتواصل الجولة الـ25، غدا الجمعة، بإجراء بقية مواجهات الجولة أهمها تنقل الرائد مولودية الجزائر (56 نقطة) إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي، بينما يواجه الوصيف، شباب قسنطينة (43 نقطة)، نظيره شبيبة القبائل (المركز السابع، 34 نقطة) بملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو، أما صاحب المركز الثالث، شباب بلوزداد (42 نقطة) فيستقبل نجم بن عكنون على ملعب 5 جويلية.