بعد حادثة حجب العلم التونسي في منافسة السباحة..ملاحقات قضائية ضد مسؤولين

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ إجراءات فورية جزائية وإدارية ضد المسؤولين عن واقعة حجب جدارية العلم الوطني، خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للسباحة المنظّمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة.

وأبدى الرئيس سعيّد خلال زيارته الي المسبح الأولمبي برادس الذي شهد الواقعة، غضبه الشديد واستيائه البالغ من الحادثة ،وقال أن ما حدث جريمة لا يمكن السكوت عليها واعتداء على سيادة تونس .

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة تناول المنشطات قد أقرت عقوبة ضد تونس تقضي بعدم رفع العلم التونسي في المنافسات الرياضية الأولمبية إلى غاية استيفائها بعض الشروط المرتبطة بمحاربة المنشطات، حيث تم أيضا حجب العلم التونسي في منافسة السباحة في أنغولا عند تسليم الميدالية البرونزية للسباحة التونسية حبيبة بلغيث.

وأمر سعيد على الفور رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيري العدل والداخلية كمال الفقي، "باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري مؤكدا أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء".

وتقرر في السياق حل مكتب الاتحادية التونسية للسباحة، وإقالة عدد من المسؤولين الرياضيين .