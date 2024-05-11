مستغانم: تسجيل 2412 مخالفة مرورية لفي شهر أفريل

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية مستغانم في حصيلة شهر أفريل 2412 مخالفة مرورية، ومعاينة 213 جنحة مرورية بالإضافة إلى 55 مخالفة التنسيق مع وضع 44 مركبة بالحظيرة. فيما سجلت 102 مخالفة متعلقة بالتوقف ومخالفة السير على مسار الترمواي، كما تم مراقبة 109 شخص وإخضاعهم لجهاز كاشف الكحول و 96750 مركبة.

وتأتي هذه الحصيلة ضمن الحملة التي شنتها المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فروعها بأمن الدوائر والحواضر لوضع حد لحوادث المرور وردع المخالفين. وخلال نفس الفترة، تم تسجيل 58 حادث مرور جسماني خلف77 جريحا وقتيلا وتعود أسبابها أساسا إلى عدم احترام السرعة القانونية والتجاوز الخطير والسير في الاتجاه المعاكس وعد احترام مسافة الأمان وفقدان السيطرة على المركبة وعدم انتباه السائق داخل الأحياء وعدم أخذ الحيطة والحذر من قبل المشاة أثناء اجتياز الطريق ورفض الأولوية وعدم استعمال ممر الراجلين والتجاوز الخطير .