الرئيس التونسى يستذكر فريق جبهة التحرير الجزائرية

استعاد الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا تاريخيا كان اتخذه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة برفع العلم الجزائري خلال أول مقابلة لفريق جبهة التحرير مع المنتخب التونسي في ملعب زويتن بالعاصمة تونس، في تحدي لقرار الفيفا التي كانت هددت بمعاقبة منتخبات الدول التي توافق على لعب مباريات مع منتخب جبهة التحرير.

وقال سعيد " قيل حينها أن الاتحادية الدولية لكرة القدم لا تعترف بالمنتخب الجزائري، لكن الرئيس بورقيبة أعلن في مقابلة بملعب زويتن أنه سيتم رفع العلم الجزائري وعزف النشيد الرسمي الجزائري".

واستعاد الرئيس سعيد في معرض حديثه حادثة مثيرة للجدل تخص حجب علم تونس في المسبح الأولمبي في تونس خلال منافسة عربية، بسبب عقوبة قررتها الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات في حق تونس في المنافسات الرياضية الأولمبية.