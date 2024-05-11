توقيع اتفاقيات وتسليم فوري للسيارات في صالون "سيرتا أوتو"

أعلنت شركة إيفن برو" المنظمة للصالون الوطني للسيارات ولواحقها "سيرتا أوتو" عن اختتام الطبعة الثانية من التظاهرة أمس الجمعة، مشيرة إلى أنّها كانت ناجحة بكل المقاييس، على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بها، كون المعرض كان أول معرض متخصص في مجال السيارات ولواحقها في قسنطينة وولايات الشرق الجزائري، فضلا عن كونه جاء في ظرف خاص تميز بتأخر ظهور كوطة السيارات المستوردة لسنة 2024.

وذكر بيان الشركة الموقع من قبل محافظ الصالون منير بيطراوي والمنظم محمد نموشي أنّ عدد زوار الصالون بلغ منذ أمسية اليوم الأول لغاية الاختام أزيد من 200 ألف زائر، كما عرف الصالون مشاركة أربع علامات للسيارات ممثلة في كل من: جيلي، سوكون، dfsk، و جويار، بالإضافة إلى قاعات عرض وفرت عددا من العلامات الألمانية والأوروبية كفولسفاغن، رونو، مرسيدس وأودي.

وكشف البيان أنّ بعض العلامات وفرت التسليم الفوري خاصة السيارات النفعية لسوكون، كما شهد الصالون كذلك مشاركة قوية لشركات صناعة قطع الغيار والتي تلقت العديد من الطلبيات من مواطنين وشركات وتمكن بعضها من إمضاء 05 اتفاقيات شراكة مع وكلاء السيارات للدخول معهم في التصنيع وتوفير أجزاء السيارات، خاصة ما تعلق بالبطاريات والفلتر وغيرها.

وشاركت في هذه الطبعة أزيد من 40 مؤسسة من مختلف مجالات منها البنوك، شركات التأمين، قطع الغيار، مؤسسات للتحويل نحو سيرغاز، قاعات عرض السيارات وغيرها، وأضاف البيان إن المشاركين رفعوا عدة توصيات على رأسها تكثيف التظاهرات الاقتصادية الخاصة بمجال السيارات ولواحقها، إعداد إحصاء شامل للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعة قطع غيار السيارات، تنظيم مجال استيراد السيارات لتغطية حاجيات السوق المحلية وتلبية رغبات المواطنين.

كما دعوا إلى ضرورة إنشاء قاعدة قوية في تصنيع السيارات بالجزائر، توسيع مجال صناعة قطع الغيار والتوجه لصناعة أجزاء أخرى، مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال السيارات ولواحقها بمزيد من التحفيزات، وكذا ترقية مجال الابتكار في قطاع السيارات عبر مرافقة حاملي المشاريع وأصحاب الشركات الناشئة.