الشلف: وضع حد لنشاط مروجي المهلوسات

وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف حدا لمروجي المؤثرات العقلية، مع حجز 501 قرص مهلوس. وقد تم توقيف المروج الأول البالغ 31 سنة، بعد رصد نشاطه الإجرامي على مستوى حي الشقة، أين كان متلبسا بحيازة 408 كبسولة بريقابالين 300 ملغ، مع حجز دراجة نارية كان يستعملها في عمليات ترويجه لهذه المواد.

أما المروج الذي يبلغ من العمر23 سنة، كان ينشط على مستوى وسط مدينة الشلف، وتم ضبطه من قبل عناصر الفرقة، وبحوزته 21 قرصا على متن دراجة كهربائية، كان يستعملها في عمليتي تخزين وترويج السموم. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما اللذان أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف للمتابعة القضائية .