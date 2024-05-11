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مجتمع

مستغانم: توقيف 15 متهما بسرقة حديد واجهة البحرية بصلامندر

11 ماي 2024 ()

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع في عمليات متفرقة منذ انطلاق أشغال إعادة التهيئة والترميم للواجهة البحرية صلامندر من توقيف 15 شخصا تورطوا في سرقة قطع حديدية مختلفة منزوعة من رصيف الواجهة البحرية بصلامندر.  

القضايا جاءت على إثر دوريات لعناصر الأمن الحضري الرابع بالقرب من الواجهة البحرية صلامندر، أين تم توقيف 09 مركبات وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، ضبط بداخلها قطعا حديدية خاصة برصيف الواجهة البحرية صلامندر، ليتم توقيف 15 مشتبها فيه وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الرابع ومباشرة التحريات تحت إشراف النيابة المحلية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.

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