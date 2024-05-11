النعامة: سكان القصدير يستعجلون إنجاز وحدة للحماية المدنية

جدد سكان بلدية القصدير الحدودية غربي النعامة نداءهم إلى السلطات الولائية والمحلية يستعجلون فيه إنجاز وحدة للحماية المدنية بمقر البلدية ومركز متقدم بقرية عبد المولى الواقعة بالطريق الوطني رقم 22في اتجاه ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس الذي يعرف الكثير من الحوادث المميتة.

وجاء نداء المواطنين عقب الحادث المأسوي الذي راحت ضحيته طفلة صغيرة كانت رفقة خالها بعد اصطدام عنيف بين مركبتين وقد خلف الحادث هلاك شخصين.

وردا على هذا الانشغال الذي أرق المواطنين وممثلي الحركة الجمعوية والسلطات المحلية على حد سواء أكد رئيس البلدية "شيخاوي سليمان" أن السلطات الولائية بالنعامة أبدت موافقتها على هذا الطلب وتم تسجيل هذه العملية في برنامج المشاريع القطاعية على غرار مشروع العيادة المتعددة الخدمات ومركز التكوين المهني تبقى فقط الإجراءات الإدارية للانطلاق في إنجاز هذه المرافق التي سترفع غبن السكان وتنهي متاعبهم وتفتح مرحلة جديدة في المسيرة التنموية بهذه البلدية التي تشق طريقها بخطوات ثابتة ومشاريع هادفة لتدارك ثقل السنوات العجاف وما سببته من تأخر تنموي طال مختلف مجالات الحياة اليومية للمواطنين.