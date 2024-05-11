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مجتمع

غليزان: مروج المهلوسات في قبضة أمن جديوية

11 ماي 2024 ()

38serv

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جديوية في غليزان من وضع حد لمروج الأقراص المهلوسة على مستوى المدينة وحجز 301 قرص مهلوس، بعد معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها حيازة أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا للمؤثرات العقلية، ويستغل مسكنه كمخبأ لتخزين هذه السموم.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط 300 قرص بريقابالين وقرص واحد من المخدرات الصلبة إكستازي كانت مهيئة لعملية الترويج، بالإضافة إلى ضبط أدوات التقطيع متمثلة في 03 مقصات و كيتار كانت تستعمل في عملية تهيئة هذه السموم.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية وتوقيفه أين تم ضبط خلال عملية تفتيش مسكنه على سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.

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