أبو زهري: إذا كنتم قادرون على القضاء على المقاومة فلماذا تفاوضونها

أكد القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي سامي أبو زهري حكام دول توقعوا انهيار المقاومة في وقت وجيز خلال المواجهة، وشدد على أن المقاومة وقادتها في وضع مطمئن.

وقال أبو زهري خلال مؤتمر جماهيري تضامني مع الشعب الفلسطيني نظمته هيئات مدنية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "أأطمئنكم عن المقاومة.. المقاومة بخير، محمد الضيف بخير، والسنوار بخير وأبو عبيدة بخير "، مضيفا أن "نتنياهو قال إن هدفه هو القضاء على المقاومة، لكننا نقول له أنتم أفشل من أن تقضوا على المقاومة التي أثبتت قدرتها وسلاحها، وإذا كنتم قادرين على القضاء على. المقاومة فلماذا تفاوضونها".

وكشف القيادي في حماس أن الكثيرين لم يكونوا واثقين من قدرة المقاومة على الصمود، "عندما التقينا ببعض المسؤولين والحمام اشفقوا علينا وقالوا لنا انكم لن تصمدوا لأن هذه الحرب حرب امريكية، نحن الآن في الشهر الثامن ومع ذلك مازالت المقاومة قائمة وقادرة،شبنا جريح وهو يتألم لكنه شعب لا ينكسر وصامد، يسقطون البيوت لكنهم لا يسقطون إرادته".

واعتبر المسؤول في حماس أن الظرف الراهن وتطورات المعركة باتت تفرض على الأمة العربية والإسلامية الانخراط في المعركة، وتجاوز ضغوط الأطراف الغريية التي تريد تضغط لتتلعثم الامة أو تتردد في دعم فلسطين، مشيرا إلى أن "المقاومة التي أرادت امريكا القضاء عليها في غزة هاهي في تونس وفي مكان"، وقال "حان الوقت لكي تحول الأمة إلى دعم المقاومة بالمال والسلاح لأن الغرب يدعم الكيان، بجب أن ترسل الأمة رسالة أن غزة ليست وحدها، وان يكون هناك موقف واضح أن فلسطين هي للأمة وهي ليست سند ولكنها شريك ".

واعتبر سامي ابو زهري أن " القيمة الأساسية لهذه المعركة والمواجهة أننا وضعنا الخطوات الاولى لتحرير فلسطين وخروج الاحتلال، وهذه المعركة اسست لنهاية الاحتلال"، وانتقد ما اعتبره كيل الغرب بمكيالين عندما يتعلق بدفاع الشعوب عن حقها في صد الاحتلال، وقال "للعرب سمى صد روسيا في اوكرانيا مقاومة وأرسل المرتزقة، بينما يقول عن المقاومة انها ارهاب ".

وانتظمت قبل المهرجان الجماهيري مسيرة انطلقت من وسط العاصمة تونس إلى قصر المؤتمرات، حيث عقد المهرجان الذي

حضرته قيادات فلسطينية، بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالنيابة جميل مزهر، و ممثل حركة حماس بالجزائر يوسف حمدان وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي واحسان عطايا أمين سر الحملة العالمية للعودة الى فلسطين وعبد الملك سكرية