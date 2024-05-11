بشار: إحباط تهريب أكثر من 22 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك ببشار من إحباط عملية تهريب 22.320 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ مع توقيف أربعة أشخاص.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، أنه "في إطار التنسيق العملياتي بين الفرق الجمركية والأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك ببشار، خلال نشاط ميداني مشترك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني، من إحباط عملية تهريب 22.320 قرصا مهلوسا، تم ضبطها مخبأة بين قارورات الغاز".

وأضاف ذات المصدر أن "العملية أسفرت أيضا عن حجز شاحنة بمقطورة وسيارة سياحية استعملتا في نقل وتهريب البضاعة المحظورة مع توقيف أربعة أشخاص من بينهم امرأة".

وتكرس العملية، حسب البيان، "الجهود المعتبرة والتنسيق المحكم بين المصالح والوحدات العملياتية لأجهزة الدولة في مكافحة التهريب بكل أشكاله لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".